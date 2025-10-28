لکی کور انڈسٹریز لمیٹڈ نے مالی نتائج کا اعلان کردیا
کراچی (بزنس ڈیسک)لکی کور انڈسٹریز لمیٹڈ نے 30 ستمبر 2025 کو ختم ہونے والی سہ ماہی کے نتائج کا اعلان کردیا۔ مربوط بنیاد پر، زیرجائزہ سہ ماہی کیلئے 28,622 ملین روپے کی خالص مجموعی فروخت ریکارڈ کی گئی جو7 فیصد کم ہے۔
جاری آپریشنز سے ہونے والا3,777 ملین روپے کا مجموعی منافع گزشتہ سال کے مقابلے میں 11فیصد کم ہے ۔ سہ ماہی کیلئے 2,152 ملین روپے کا بعد از ٹیکس منافع اور ہولڈنگ کمپنی کے مالکان سے منسوب4.66 روپے کی فی حصص آمدنی 18فیصدکم ہیں ۔ایل سی آئی کے چیف ایگزیکٹو آصف جمعہ نے کہا کہ کمپنی کی کاروباری سرگرمیاں سستی درآمدات اور کمزور مارکیٹ ڈیمانڈکی وجہ سے چیلنجز کا سامنا کرتی رہیں۔ تاہم افراط زر میں کمی، زر مبادلہ کی شرح میں استحکام اور پالیسی ریٹ میں کمی نے کچھ استحکام فراہم کیا۔