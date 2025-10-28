صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سست انٹرنیٹ،ناقص موبائل کنکٹوٹی سے کاروباری سودے متاثر

  • کاروبار کی دنیا
وزیر اعظم سنگین مسئلے کا فوری نوٹس لیں،صدرسائٹ ایسوسی ایشن احمد عظیم

کراچی(بزنس ڈیسک) سائٹ کے صنعتکاروں نے انٹرنیٹ کنیکٹوٹی میں مسلسل خلل، کمزور موبائل سگنلز اور موبائل کمپنیوں کی غیر معیاری سروسز پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے ۔ سائٹ ایسوسی ایشن کے صدر احمد عظیم علوی نے وزیراعظم شہباز شریف سے اپیل میں مذکورہ صورتحال کا نوٹس لینے کی درخواست کرتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کی کہ غیر ملکی خریداروں سے بروقت رابطہ نہ ہونے کے باعث نئے برآمدی آرڈرز اور اہم کاروباری سودے خطرے میں پڑ گئے ہیں ۔احمد عظیم علوی نے وزیراعظم سے اپیل کی کہ وہ اس سنگین مسئلے کا فوری نوٹس لیں اور متعلقہ سروس پرووائیڈرز کو اپنی خدمات بہتر بنانے کی ہدایات جاری کریں۔

 

