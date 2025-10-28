صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صنعتی زونز ملکی بحالی و ترقی کی امید ،عتیق الرحمان

  کاروبار کی دنیا
صنعتی زونز ملکی بحالی و ترقی کی امید ،عتیق الرحمان

پروسیسنگ یونٹس،گوداموں کو صنعتی زونز کا حصہ تصور کیا جائے،سینئر تجزیہ کار

کراچی(بزنس رپورٹر)سینئر معاشی تجزیہ کار عتیق الرحمان نے کہا کہ موجودہ حالات میں ضروری ہے کہ خصوصی اقتصادی زونز اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کو ایک زمرے میں جبکہ نئے صنعتی زونز کو دوسرے زمرے میں رکھا جائے،پروسیسنگ یونٹس اور گوداموں کو بھی صنعتی زونز کا حصہ تصور کیا جائے ،البتہ موجودہ معاشی صورتحال کی وجہ سے ٹیکس چھوٹ اور مراعات پر بات کرنا حقیقت پسندانہ نہیں رہا۔گزشتہ روز انہوں نے کہا کہ صنعتی زونز پاکستان کی بحالی اور ترقی کی امید ہیں کیونکہ یہ زونز صرف زمین کے قطعات نہیں بلکہ یہ وہ پلیٹ فارم ہیں جہاں فیکٹریاں لگتی ہیں ، حقیقت یہ ہے کہ قرضے کسی قوم کو مضبوط نہیں بناتے ، یہ محض عارضی مالی سہارا ہوتے ہیں جنہیں سود سمیت واپس کرنا پڑتا ہے ۔

 

