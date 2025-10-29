صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد(بزنس ڈیسک)پاکستان کے پہلے ڈیجیٹل ریٹیل بینک ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک نے نیشنل انسٹی ٹیوشنل فیسیلی ٹیشن ٹیکنالوجیز (این آئی ایف ٹی) کے ساتھ ایم او یو پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت ملک بھر میں ڈیجیٹل چیک کلیئرنگ سروسز کو فعال کرنے کے لیے اسٹریٹجک شراکت داری کو باضابطہ بنایا جائے گا۔

 اس مفاہمت نامے کے ذریعے ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک این آئی ایف ٹی کے سینٹرلائزڈ چیک کلیئرنگ انفرااسٹرکچر کو مربوط کرے گا، جس سے صارفین کو ریگولیٹری معیارات اور قومی بینکنگ پروٹوکول کے مطابق چیکوں کی آسان اور موثر پروسیسنگ کی سہولت حاصل ہوگی۔چیف ڈیجیٹل آفیسر (سی ڈی او) ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک فرحان حسن اور چیف ایگزیکٹو آفیسر (سی ای او) این آئی ایف ٹی جاوید یوسف ایدھی نے اسلام آباد میں منعقدہ تقریب میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ۔ یہ شراکت داری ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک کے لیے اہم سنگ میل ہے ، کیونکہ اس کے ذریعے وہ اپنے بینکنگ خدمات کے پورٹ فولیو کو وسعت دیتے ہوئے عملدرآمد، آپریشنل کارکردگی اور صارفین کے لیے سہولت کو یقینی بنارہا ہے ۔ فرحان حسن نے کہا کہ این آئی ایف ٹی کے ساتھ یہ تعاون مکمل ڈیجیٹل بینکنگ سفر میں نمایاں پیش رفت ہے ۔ جاوید یوسف عیدی نے کہا کہ این آئی ایف ٹی کو ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک کو اپنا شراکت دار بنانے پر فخر ہے۔

