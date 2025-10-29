صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں نمایاں اضافہ ریکارڈ

73 فیصد نے موزوں ملک قراردیا ، سرمایہ کاری بڑھانے کا عندیہ ،سروے

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان میں موجود غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے ۔اوورسیز انوسٹرز چیمبر کے تازہ ترین پرسیپشن اینڈ انوسٹمنٹ سروے 2025 کے مطابق 73 فیصد غیر ملکی سرمایہ کاروں نے پاکستان کو براہِ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے موزوں ملک قرار دیا جو 2023 کے 61 فیصد اعتماد کے مقابلے میں نمایاں بہتری ہے ۔او آئی سی سی آئی کی رپورٹ میں 200 سے زائد غیر ملکی کمپنیوں کی آراء شامل ہیں۔ سروے کے مطابق سرمایہ کاروں نے روپے کی قدر میں استحکام، مہنگائی میں کمی اور مجموعی معاشی صورتحال میں بہتری کو اعتماد کی بحالی کی بنیادی وجوہات قرار دیا ہے ۔سروے میں سرمایہ کاروں نے واضح کیا کہ پاکستان سرمایہ کاری کے لحاظ سے بنگلہ دیش، ویتنام اور فلپائن جیسے ممالک کے مقابلے میں بہتر درجہ رکھتا ہے  پاکستان میں کام کرنے والی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی پیرنٹ فرمز نے مستقبل میں سرمایہ کاری بڑھانے کا عندیہ بھی دیا ہے ،تاہم رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ نئی سرمایہ کاری کے فروغ کیلئے اسٹرکچرل رکاوٹوں کا خاتمہ ناگزیر ہے ۔

