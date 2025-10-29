صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شرح سود کو برقرار رکھنا صنعت دشمن فیصلہ،اکرام راجپوت

انڈسٹری کی مشکلات بڑھنے کا خدشہ،شرح ڈیڑھ فیصد کم کی جائے ،صدرکاٹی

کراچی (بزنس رپورٹر)کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری (کاٹی)کے صدر اکرام راجپوت نے شرح سود کو 11 فیصد پر برقرار رکھنے کے فیصلے پر شدید مایوسی کا اظہار کیا  ۔صدر کاٹی نے کہا اس وقت ملک میں افراط زرکی شرح قابل برداشت سطح یعنی 5.6 فیصد تک آگئی ہے جس کے باوجود شرح سود کو بلند سطح پر برقرار رکھنا صنعت دشمن فیصلہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ صنعتیں پہلے ہی بلند پیداواری لاگت، مہنگی توانائی، اور کمزور ڈیمانڈ کے باعث دباؤ میں ہیں،حکومت نے حالیہ دنوں میں گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیاجس سے انڈسٹری براہ راست متاثر ہورہی ہے اور اسٹیٹ بینک کا یہ فیصلہ انڈسٹری کی مشکلات میں مزید اضافہ کرے گا۔صدر کاٹی نے کہاکہ صنعتکار توقع کررہے تھے کہ اسٹیٹ بینک کم از کم شرح سود میں ایک سے ڈیڑھ فیصد کمی کرے گا تاکہ سرمایہ کاری کی رفتار بڑھے مگر ایسا نہ ہونا ملکی معیشت کے لیے تشویشناک ہے ۔ 

