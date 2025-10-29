صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گیس کے گردشی قرضے کم کرنے کیلئے حکومت سے رابطے میں ہیں،ایم ڈی پی پی ایل

  • کاروبار کی دنیا
گیس کے گردشی قرضے کم کرنے کیلئے حکومت سے رابطے میں ہیں،ایم ڈی پی پی ایل

کراچی(بزنس رپورٹر )پاکستان پٹرولیم لمیٹڈ کا 74واں سالانہ اجلاسِ عام مقامی ہوٹل میں منعقد ہواجس میں حصص یافتگان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

اجلاس میں 30جون 2025کو ختم ہونے والے مالی سال کے مالی بیانات اور آڈیٹر کی رپورٹ کی منظوری دی گئی۔ شیئر ہولڈرزنے عمومی شیئر پر 25 فیصد کے حتمی نقد منافع ِ منقسمہ کی بھی منظوری دی، جس سے مالی سال کیلئے مجموعی منافعِ منقسمہ 75فیصد ہو گیا۔ اجلاس کی صدارت پی پی ایل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین شہاب رضوی نے کی۔ایم ڈی و سی ای او سکندر میمن نے 2024-25 کے دوران کمپنی کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ پیش کیا۔ آپریشنل کارکردگی پر روشنی ڈالتے ہوئے سکندرمیمن نے حالیہ کامیابیوں اور دریافتوں کا ذکر کیا۔سکندر میمن نے بتایا کہ پی پی ایل اپنے تمام آپریشنز میں ای ایس جی اصولوں کو ضم کرنے کے لیے پرعزم ہے ۔کمپنی نے مالی سال 2024-25 میں ملک بھر میں مستحق آبادیوں کی فلاح و بہبود کے لیے 4.6 ارب روپے کے سماجی بھلائی کے منصوبوں پر عملددرآمد شروع کیا جبکہ کمپنی کی پہلی ای ایس جی رپورٹ جلد جاری کی جائے گی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سکندر میمن نے بتایا کہ جلد بجلی کی طرح گیس کے گردشی قرضوں میں کمی اور خاتمے سے متعلق حکومت سے مسلسل رابطے میں ہیں، اسکے علاوہ سوئی سدرن اور سوئی ناردرن کے واجبات پر بھی حکومت سے مدد مانگ لی گئی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ماہرہ خان کی آئی برو لفٹ کی افواہوں پر وضاحت

سلمان خان کے شو ’’بگ باس ‘‘ پر نئے الزامات، مقبولیت کم

عاصم اظہر کا انسٹاگرام پر ’’خدا حافظ ‘ کا پیغام، مداحوں میں تشویش

لڑکیاں محبت سے بڑھ کر عزت تلاش کریں:فرح سعدیہ کا مشورہ

رجنی کانت اور دھنوش کو بم کی دھمکی

راکھی ساونت دودھ کی دھلی نہیں، منحوس عورت ہے :متیرا

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak