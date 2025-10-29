صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنگلہ دیشی ہائی کمیشن کے وفدکاایس ای سی پی ہیڈکوارٹرکا دورہ

  • کاروبار کی دنیا
بنگلہ دیشی ہائی کمیشن کے وفدکاایس ای سی پی ہیڈکوارٹرکا دورہ

باہمی دلچسپی کے منصوبوں پر پیشرفت برقرار رکھنے کیلئے رابطے قائم کرنے پر اتفاق

کراچی(بزنس رپورٹر)بنگلہ دیشی ہائی کمیشن کے ایک اعلیٰ سطح وفد نے ایس سی سی پی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیاتاکہ دونوں ممالک کے ریگولیٹرز کے درمیان باہمی تعاون، علم کے تبادلے اور مستقبل میں باقاعدہ رابطے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے ۔ وفد کی قیادت بنگلہ دیش کی وزارت خزانہ کے خصوصی معاون (اسٹیٹ منسٹر) ڈاکٹر انیس الزمان چوہدری نے کی ۔ ایس ای سی پی کے چیئرمین عاکف سعید اور دیگر سینئر انتظامیہ کے اراکین نے وفد کا استقبال کیا۔تبادلہ خیال کا محور دوطرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور ریگولیٹری تعاون کو بڑھانے کے طریقوں پر رہا۔ دونوں فریقین نے علم کے تبادلے اور مضبوط و لچکدار فنانشل سسٹم کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ مہارت سے فائدہ اٹھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے منصوبوں پر پیش رفت برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ رابطے قائم کرنے پر اتفاق کیا، جس سے دونوں ممالک کی اقتصادی ترقی میں معاونت ملے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

ماحولیاتی تبدیلیوں کے مسئلے کا حل قرضے نہیں، زیادہ فنڈز کی ضرورت، غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں : شہباز شریف، پاکستان، سعودی عرب میں اقتصادی فریم ورک پر اتفاق

استنبول : طالبان سے مذاکرات بے نتیجہ، پاکستان کا دہشتگردوں کیخلاف کارروائی کا اعلان

افغان سمیت غیر ملکیوں کو پراپرٹی کرائے پر دینے والوں پر مقدمات کا حکم : کوئی بے گناہ زد میں نہ آئے، مریم نواز

خاتون وزیراعلیٰ کے ہوتے پولیس نے بچیاں گھر سے اٹھائیں، وہ معاملہ دیکھیں : جسٹس محسن کیانی

پاکستان کو سیلاب سے بھاری نقصان پہنچا، مہنگائی بڑھے گئی : عالمی بینک

نیب سیاسی انجینئرنگ کا آلہ کار نہیں، قوانین میں مزید ترامیم کیلئے تجاویز دینگے : چیئرمین نیب

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak