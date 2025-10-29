بنگلہ دیشی ہائی کمیشن کے وفدکاایس ای سی پی ہیڈکوارٹرکا دورہ
باہمی دلچسپی کے منصوبوں پر پیشرفت برقرار رکھنے کیلئے رابطے قائم کرنے پر اتفاق
کراچی(بزنس رپورٹر)بنگلہ دیشی ہائی کمیشن کے ایک اعلیٰ سطح وفد نے ایس سی سی پی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیاتاکہ دونوں ممالک کے ریگولیٹرز کے درمیان باہمی تعاون، علم کے تبادلے اور مستقبل میں باقاعدہ رابطے پر تبادلہ خیال کیا جا سکے ۔ وفد کی قیادت بنگلہ دیش کی وزارت خزانہ کے خصوصی معاون (اسٹیٹ منسٹر) ڈاکٹر انیس الزمان چوہدری نے کی ۔ ایس ای سی پی کے چیئرمین عاکف سعید اور دیگر سینئر انتظامیہ کے اراکین نے وفد کا استقبال کیا۔تبادلہ خیال کا محور دوطرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور ریگولیٹری تعاون کو بڑھانے کے طریقوں پر رہا۔ دونوں فریقین نے علم کے تبادلے اور مضبوط و لچکدار فنانشل سسٹم کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ مہارت سے فائدہ اٹھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے منصوبوں پر پیش رفت برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ رابطے قائم کرنے پر اتفاق کیا، جس سے دونوں ممالک کی اقتصادی ترقی میں معاونت ملے گی۔