اسٹینڈر چارٹرڈکا46.1 ارب روپے قبل از ٹیکس منافع کا اعلان
کرچی (بزنس ڈیسک)اسٹینڈر چارٹرڈ بینک (پاکستان)نے لچکدار مالی کارکردگی کے ساتھ مؤرخہ 30 ستمبر 2025ء کو ختم ہونے والے نو کے عرصے کے لیے 46.1 ارب روپے قبل از ٹیکس منافع کا اعلان کیا۔۔۔
جو گزشتہ برس اسی عرصے کے دوران 75.5 ارب روپے تھا۔بینک نے 63.3 ارب روپے کی آمدنی حاصل کی جو 2024ء کی تیسری سہ ماہی کے مقابلے میں 30 فیصد کم ہے ، جس کی بنیادی وجہ شرحِ سود میں نمایاں کمی ہے۔ اس کمی کو جزوی طور پر فنڈز کی لاگت میں کمی سے پورا کیا گیا۔اگرچہ افراط زر، انفرااسٹرکچر میں سرمایہ کاری اور عملے کی ترقی کے باعث اخراجات میں 10 فیصد اضافہ ہوا لیکن بینک نے 28 فیصد کی مؤثر لاگت بمقابلہ آمدنی کا تناسب برقرار رکھا۔بینک کی محتاط رسک اپروچ اور ڈوبے ہوئے قرضوں کی وصولیوں کے نتیجے میں، اس مدت کے دوران 0.6 ارب روپے کی نیٹ ریلیزحاصل ہوئی۔واجبات کے شعبے میں بینک کے کل ڈپازٹس662 ارب روپے رہے ، جو سال کے آغاز کے مقابلے میں 21 فیصد کم ہیں۔ یہ کمی ڈپازٹ آپٹیمائزیشن کے اقدام کا نتیجہ ہے جس کی عکاسی بہتر کرنٹ اکاؤنٹس مکس سے ہوتی ہے جو اب ڈپازٹ بُک کا 59 فیصد ہے ، جبکہ گزشتہ سال یہ 48 فیصد تھا۔اثاثوں کی جانب ، بینک کے خالص قرضوں میں 66 ارب روپے یا 39 فیصد اضافہ ہوا ہے ، جو معاشی سرگرمیوں میں بہتری کی علامت ہے ۔ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک (پاکستان) لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ہیڈ آف کوریج، ریحان شیخ نے کہا کہ سنہ 2025ء کی تیسری سہ ماہی کے لیے ہمارے نتائج ہماری کاروباری بنیادوں کی مضبوطی کو ظاہر کرتے ہیں، جن میں ایک مضبوط بیلنس شیٹ، متنوع پورٹ فولیو، اور کلائنٹس کے ساتھ طویل مدتی تعلقات شامل ہیں۔