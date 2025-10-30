صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا ،تولہ سونا3ہزار 500روپے مہنگا

  • کاروبار کی دنیا
ڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا ،تولہ سونا3ہزار 500روپے مہنگا

انٹربینک میں ڈالر 280.96 اوراوپن مارکیٹ میں 282روپے ریکارڈ

کراچی (بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں بدھ کوڈالر کی نسبت روپیہ تگڑا رہا جبکہ اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر مستحکم رہی۔ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالرایک پیسے کی کمی سے 280.96 روپے پر بند ہوا، اس طرح سے ڈالر کے انٹربینک ریٹ 6ماہ کی کم ترین سطح پر آگئے جبکہ اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر بغیر کسی تبدیلی کے 282 روپے کی سطح پر مستحکم رہی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 35 ڈالر کے اضافے سے 3975 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 3 ہزار 500 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 19 ہزار 862 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 3 ہزار روپے بڑھ کر 3 لاکھ 59 ہزار 963 روپے ہوگئی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 110 روپے کے اضافے سے 5 ہزار 34 روپے ہوگئی۔

 

