شوگر انڈسٹری ڈی ریگولیٹ، ٹماٹرکی درآمدروکنے کا مطالبہ
بیرون ملک سے چیزیں منگوا کر کاشتکاروں کا معاشی استحصال کیا جارہا،سیدندیم قمر
حیدرآباد (نمائندہ دنیا)ایوانِ زراعت سندھ کے پیٹرن اِن چیف اور مرکزی صدر ڈاکٹر سید ندیم قمر نے متحدہ عرب امارات، برازیل اور ویتنام سے 80 ہزار میٹرک ٹن چینی سے لدے تین جہازوں کے کراچی بندرگاہ پر پہنچنے اور ایران سے ٹماٹر کی درآمد پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وفاقی حکومت سے ایک بار پھر مطالبہ کیا کہ شوگر انڈسٹری کو ڈی ریگولیٹ کیا جائے ، بیرون ملک سے چینی منگوانا فوری طور پر بند کیا جائے اور ایران سے ٹماٹر کی خریداری روکی جائے ۔ اپنے بیان میں ڈاکٹر سید ندیم قمر نے کہا کہ حکومت چینی کے معاملے سے باہر نکلے ۔ انہوں نے کہا کہ جب آئی ایم ایف زرعی شعبے کے کسی بھی حصے میں قیمتیں مقرر کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو پھر حکومت کا چینی میں کیا مفاد ہے۔انہوں نے کہا کہ حکومت مسلسل بیرون ملک سے چیزیں منگوا کر اپنے کاشتکاروں کا معاشی استحصال کر رہی ہے ، حالانکہ ہر چیز پاکستان میں دستیاب ہے ۔