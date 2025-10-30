صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوگر انڈسٹری ڈی ریگولیٹ، ٹماٹرکی درآمدروکنے کا مطالبہ

  • کاروبار کی دنیا
شوگر انڈسٹری ڈی ریگولیٹ، ٹماٹرکی درآمدروکنے کا مطالبہ

بیرون ملک سے چیزیں منگوا کر کاشتکاروں کا معاشی استحصال کیا جارہا،سیدندیم قمر

حیدرآباد (نمائندہ دنیا)ایوانِ زراعت سندھ کے پیٹرن اِن چیف اور مرکزی صدر ڈاکٹر سید ندیم قمر نے متحدہ عرب امارات، برازیل اور ویتنام سے 80 ہزار میٹرک ٹن چینی سے لدے تین جہازوں کے کراچی بندرگاہ پر پہنچنے اور ایران سے ٹماٹر کی درآمد پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وفاقی حکومت سے ایک بار پھر مطالبہ کیا کہ شوگر انڈسٹری کو ڈی ریگولیٹ کیا جائے ،  بیرون ملک سے چینی منگوانا فوری طور پر بند کیا جائے اور ایران سے ٹماٹر کی خریداری روکی جائے ۔ اپنے بیان میں ڈاکٹر سید ندیم قمر نے کہا کہ حکومت چینی کے معاملے سے باہر نکلے ۔ انہوں نے کہا کہ جب آئی ایم ایف زرعی شعبے کے کسی بھی حصے میں قیمتیں مقرر کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو پھر حکومت کا چینی میں کیا مفاد ہے۔انہوں نے کہا کہ حکومت مسلسل بیرون ملک سے چیزیں منگوا کر اپنے کاشتکاروں کا معاشی استحصال کر رہی ہے ، حالانکہ ہر چیز پاکستان میں دستیاب ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

طالبان کو واپس تورا بورا بھیجنے کی وارننگ:کسی بھی دہشتگردانہ حملے یا خودکش دھما کے کا مزہ چکھا دینگے،انہوں نے ہمارے عزم و حوصلے کا غلط اندازہ لگایا:وزیر دفاع

600افراد ہلاک ہوئے تو لاشیں کہاں گئیں؟:مریم نواز

اچکزئی اپوزیشن لیڈر،مولانا فضل الرحمٰن کا اتفاق

کمزوراداروں سے کرپشن بڑھے گی،نچلی سطح پر اختیارات منتقل ہونے چاہئیں:میاں عامر محمود

ترکیہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ،شہباز شریف

پختو نخوا میں اچھی وزارت کا ریٹ 1ارب 70کروڑ:عظمیٰ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak