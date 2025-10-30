سونیری بینک لمیٹڈ کا2025 کے نو ماہ کے نتائج کا اعلان
قبل از ٹیکس منافع9,604اور بعد از ٹیکس3,304 ملین روپے ریکارڈ
کراچی(بزنس ڈیسک)سونیری بینک لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے 212ویں اجلاس میں 30 ستمبر 2025 کو ختم ہونے والے 9 ماہ کے مختصر عبوری مالیاتی گوشواروں کی منظوری دی۔ شرح سود میں کمی کے باوجود نتائج مستحکم اور مستقل کارکردگی کی نشاندہی کرتے ہیں۔بینک نے 30 ستمبر 2025 کو ختم ہونے والی نو ماہ کی مدت کیلئے قبل از ٹیکس منافع9,604ملین روپے اور بعد از ٹیکس3,304 ملین روپے ریکارڈ کیا جو گزشتہ سال اسی مدت میں بالترتیب 9,734 ملین روپے اور 4,766 ملین روپے تھا۔فی حصص آمدنی گزشتہ تقابلی مدت کے 4.3228 روپے فی حصص کے مقابلے میں حالیہ مدت میں 2.9968 روپے فی حصص ہے ۔
یہ کمی بنیادی طور پر 2024 کے انکم ٹیکس(ترمیمی)آرڈیننس کے تحت بینکنگ کمپنیوں پر عائد کیے گئے اضافی ٹیکس کے باعث ہوئی جس کے نتیجے میں مؤثر ٹیکس کی شرح 65.60 فیصد رہی۔بینک کی خالص سودی آمدنی کاروباری حجم میں اضافے کی بدولت گزشتہ مدت کے 18,836 ملین روپے سے بڑھ کر 20,997 ملین روپے ہو گئی جو کہ 11.47فیصد اضافہ ظاہر کرتی ہے ۔غیر سودی آمدنی 6,518 ملین روپے ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ مدت کے 5,225 ملین روپے کے مقابلے میں 24.76فیصد کا مضبوط اضافہ ظاہر کرتی ہے ۔ غیرسودی آمدنی میں اضافہ بنیادی طور پر فیس اور کمیشن کی آمدنی اور سیکیورٹیز پر حاصل ہونے والے منافع میں نمایاں اضافے کی وجہ سے ہوا،تاہم، زرِمبادلہ سے متعلق آمدنی میں کمی نے اس اضافے کے اثر کو جزوی طور پر کم کر دیا۔
نتیجتاًبینک کی مجموعی آمدنی میں گزشتہ مدت کے مقابلے میں 3,454 ملین روپے یا 14.36فیصد اضافہ ہوا۔30ستمبر 2025کو ختم ہونے والی نو ماہ کی مدت کیلئے نان مارک اپ خراجات گزشتہ مدت کے 14,520 ملین روپے کے مقابلے میں 17,833ملین روپے ریکارڈ کیے گئے ۔ بلند افراطِ زر کے دباؤ اوربرانچزکے توسیعی منصوبے کے باوجود اخراجات میں اضافہ 22.82فیصد تک محدود رہا، بینک اب 618 برانچزکے نیٹ ورک کے ساتھ کام کر رہا ہے ۔31 دسمبر 2024 کے مقابلے میں کسٹمر ڈپازٹس میں15.83فیصد اضافہ ہوا۔کاسامکس کا تناسب 31 دسمبر 2024 کے 81.94 فیصد کے مقابلے میں بہتر ہو کر 83.74فیصد ہو گیا۔ 30 ستمبر 2025 کو ختم ہونے والے نو ماہ کے دوران ڈپازٹس کی لاگت کم ہو کر 7.17فیصد رہی ۔