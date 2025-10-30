صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بزنس فورم کا برآمدات و صنعتوں کے ورکنگ گروپس کی ازسرِنو تشکیل کا مطالبہ

  • کاروبار کی دنیا
بزنس فورم کا برآمدات و صنعتوں کے ورکنگ گروپس کی ازسرِنو تشکیل کا مطالبہ

اسلام آباد(این این آئی)پاکستان بزنس فورم نے وزیرِاعظم شہباز شریف سے حال ہی میں تشکیل دیے گئے آٹھ ورکنگ گروپس کی ازسرِنو تشکیل کا مطالبہ کیا تاکہ برآمدات اور صنعتی شعبے کی بحالی کے لیے موثر اور عملی سفارشات مرتب کی جا سکیں۔۔۔

 صدر خواجہ محبوب الرحمن نے کہا ہے کہ حکومت نے برآمدات اور صنعتوں کے فروغ کے لیے آٹھ نئے ورکنگ گروپس قائم کیے ہیں، تاہم ان گروپس میں بیوروکریسی اور ریٹائرڈ سرکاری افسران کو تو شامل کیا گیا ہے مگر کاروباری برادری کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

طالبان کو واپس تورا بورا بھیجنے کی وارننگ:کسی بھی دہشتگردانہ حملے یا خودکش دھما کے کا مزہ چکھا دینگے،انہوں نے ہمارے عزم و حوصلے کا غلط اندازہ لگایا:وزیر دفاع

600افراد ہلاک ہوئے تو لاشیں کہاں گئیں؟:مریم نواز

اچکزئی اپوزیشن لیڈر،مولانا فضل الرحمٰن کا اتفاق

کمزوراداروں سے کرپشن بڑھے گی،نچلی سطح پر اختیارات منتقل ہونے چاہئیں:میاں عامر محمود

ترکیہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ،شہباز شریف

پختو نخوا میں اچھی وزارت کا ریٹ 1ارب 70کروڑ:عظمیٰ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak