بزنس فورم کا برآمدات و صنعتوں کے ورکنگ گروپس کی ازسرِنو تشکیل کا مطالبہ
اسلام آباد(این این آئی)پاکستان بزنس فورم نے وزیرِاعظم شہباز شریف سے حال ہی میں تشکیل دیے گئے آٹھ ورکنگ گروپس کی ازسرِنو تشکیل کا مطالبہ کیا تاکہ برآمدات اور صنعتی شعبے کی بحالی کے لیے موثر اور عملی سفارشات مرتب کی جا سکیں۔۔۔
صدر خواجہ محبوب الرحمن نے کہا ہے کہ حکومت نے برآمدات اور صنعتوں کے فروغ کے لیے آٹھ نئے ورکنگ گروپس قائم کیے ہیں، تاہم ان گروپس میں بیوروکریسی اور ریٹائرڈ سرکاری افسران کو تو شامل کیا گیا ہے مگر کاروباری برادری کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔