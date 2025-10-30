اسپین کا تجارت بڑھانے کیلئے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کا اعلان
جی ایس پی پلس سے برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ،کمرشل اتاشی کرسٹینا لیو
فیصل آباد(آ ئی این پی)اسپین کی کمرشل اتاشی اور ہیڈ آف اکنامک اینڈ کمرشل آفس کرسٹینا لیو نے کہا ہے کہ پاکستان سے دو طرفہ تجارت کو بڑھانے کیلئے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے ۔ فیصل آباد میں بزنس کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تاجروں میں براہ راست رابطوں کو فروغ دینے کیلئے فیصل آباد چیمبر کے تجارتی وفد کو ضروری سہولتیں مہیا کی جائیں گی۔ جی ایس پی پلس کی وجہ سے حالیہ سالوں میں پاکستان کیلئے سپین کی برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے ۔ اس وقت بھی ٹیکسٹائل کی 20فیصد برآمدات پاکستان سے کی جا رہی ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ جی ایس پی پلس کی سہولت میں توسیع کیلئے پاکستان کو انسانی حقوق، اچھی طرز حکمرانی اور ماحولیات میں بہتری کیلئے اقدامات اٹھانے ہوں گے ۔ انہوں نے کہا کہ اسپین کی تیار کی گئی مشینری استعمال کرنے سے پاکستانی مصنوعات کے معیار میں بہتری آئی ہے۔