بلڈ پاکستان نمائش کا آغاز ، 100سے زائد کمپنیاں شریک
رہائشی منصوبے قومی ترقی کے ایجنڈے کا اہم حصہ،میاں ریاض حسین
لاہور(بزنس ڈیسک)تعمیراتی صنعت کی سب سے بڑی بین الاقوامی نمائش و کانفرنس بِلڈ پاکستان، لیٹس بِلڈ ٹوگیدر کا اایکسپو سینٹر لاہور میں شاندار آغاز ہو گیا۔ 3 روزہ ایونٹ فیکٹ ایگزی بیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے زیرِ اہتمام اور وزارتِ ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے اشتراک سے منعقد کیا جا رہا ہے ۔ وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ اینڈ ورکس میاں ریاض حسین پیرزادہ نے نمائش کا افتتاح کیا اور فیکٹ ایگزیبیشنز کے سی ای او سلیم خان تنولی کے ہمراہ مختلف اسٹالز کا معائنہ کیااور نئے ڈیزائن کے منصوبوں میں دلچسپی ظاہر کی۔ نمائش میں 100 سے زائد ملکی و غیر ملکی کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں جو ہاؤسنگ، انفرااسٹرکچر، اور شہری ترقی کے شعبوں میں اپنی جدید ٹیکنالوجیز، خدمات اور پائیدار تعمیراتی حل پیش کر رہی ہیں۔وفاقی وزیر میاں ریاض حسین پیرزادہ نے کہا کہ تعمیراتی صنعت ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ شعبہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔
رہائشی اور انفرااسٹرکچر منصوبے قومی ترقی کے ایجنڈے کا اہم حصہ ہیں۔ بِلڈ پاکستان جیسے اقدامات پبلک پرائیویٹ شراکت داری کو مضبوط بنا رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کے تبادلے کو فروغ دے رہے ہیں، اور ایسے منصوبے تشکیل دے رہے ہیں جو پائیدار اور شمولیتی اقتصادی ترقی کی بنیاد رکھیں گے ۔ فیکٹ ایگزیبیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ کے سی ای او سلیم خان تنولی نے کہا کہ بِلڈ پاکستان 2025 خطے میں تعمیراتی صنعت کا ایک ابھرتا ہوا مرکز بن رہا ہے ۔ ہمارا مقصد مقامی مہارت کو بین الاقوامی تجربے کے ساتھ جوڑ کر ایک مضبوط، پائیدار اور مسابقتی ماحول تشکیل دینا ہے جو ملک کی طویل المدتی معاشی ترقی میں معاون ثابت ہو۔تین روزہ نمائش 30 اکتوبر سے 1 نومبر 2025 تک جاری رہے گی، جس میں جدید ترین تعمیراتی ٹیکنالوجیز پیش کی جا رہی ہیں، جن میں ماڈیولر ہاؤسنگ سسٹمز، توانائی بچانے والے تعمیراتی مواد، جدید مشینری، ڈیجیٹل ڈیزائن ٹولزشامل ہیں۔