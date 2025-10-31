صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستان سے 5لاکھ روئی کی گانٹھوں کا درآمدی معاہدہ خطرے میں پڑ گیا

  • کاروبار کی دنیا
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے سے افغانستان کے ساتھ 5لاکھ روئی کے درآمدی معاہدے خطرے میں پڑگئے ہیں۔۔۔

جبکہ بارشوں، سیلاب، بعض کاٹن جنرز کی روئی میں کپاس کا فضلہ شامل کرنے کی اطلاعات پر مقامی ٹیکسٹائل ملوں نے بڑے پیمانے پر مطلوبہ معیار کی روئی کے درآمدی معاہدوں کا آغاز کردیا۔چیئرمین کاٹن جنرز فورم احسان الحق نے نجی ٹی وی کو بتایا حالیہ بارشوں اور سیلاب سے روئی کا معیار متاثر ہونے کی وجہ سے برآمدکنندہ ٹیکسٹائل ملوں نے اپنے برآمدی معاہدوں کی مقررہ مدت میں تکمیل کی غرض سے روئی کے نئے درآمدی معاہدوں کا تیزی سے آغاز کردیا ہے ۔ گزشتہ 6سے 8ہفتوں میں 20لاکھ گانٹھوں کے لگ بھگ روئی کے نئے درآمدی معاہدوں کرلیے گئے ہیں۔

 

