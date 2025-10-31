افغانستان سے 5لاکھ روئی کی گانٹھوں کا درآمدی معاہدہ خطرے میں پڑ گیا
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے سے افغانستان کے ساتھ 5لاکھ روئی کے درآمدی معاہدے خطرے میں پڑگئے ہیں۔۔۔
جبکہ بارشوں، سیلاب، بعض کاٹن جنرز کی روئی میں کپاس کا فضلہ شامل کرنے کی اطلاعات پر مقامی ٹیکسٹائل ملوں نے بڑے پیمانے پر مطلوبہ معیار کی روئی کے درآمدی معاہدوں کا آغاز کردیا۔چیئرمین کاٹن جنرز فورم احسان الحق نے نجی ٹی وی کو بتایا حالیہ بارشوں اور سیلاب سے روئی کا معیار متاثر ہونے کی وجہ سے برآمدکنندہ ٹیکسٹائل ملوں نے اپنے برآمدی معاہدوں کی مقررہ مدت میں تکمیل کی غرض سے روئی کے نئے درآمدی معاہدوں کا تیزی سے آغاز کردیا ہے ۔ گزشتہ 6سے 8ہفتوں میں 20لاکھ گانٹھوں کے لگ بھگ روئی کے نئے درآمدی معاہدوں کرلیے گئے ہیں۔