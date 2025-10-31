سیکیورٹی پیپرز کابعدازٹیکس منافع288.48ملین ریکارڈ
فی حصص آمدنی 4.87روپے ،خالص فروخت 1,843ملین رہی
کراچی (بزنس ڈیسک)سیکیورٹی پیپرز لمیٹڈ (ایس پی ایل)نے 30 ستمبر2025ء کو ختم ہونے والی پہلی سہ ماہی کیلئے اپنے غیر آڈٹ شدہ مالی نتائج کا اعلان کر دیا۔ ایس پی ایل نے بعد از ٹیکس منافع 288.48 ملین روپے حاصل کیا جبکہ فی حصص آمدنی 4.87 روپے رہی۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران خالص فروخت 1,843 ملین روپے رہی جبکہ فروخت کی لاگت 1,369 ملین روپے رہی اور اس طرح ایس پی ایل کا قبل از ٹیکس منافع 478.42 ملین روپے رہا۔چیئرمین ایس پی ایل آفتاب منظور نے کہاکہ ہم رواں مالی سال کے مستحکم آغاز پر خوش ہیں ۔ ہماری توجہ مسلسل کارکردگی میں بہتری، تکنیکی ترقی اور معیار میں اضافہ پر مرکوز ہے جس نے پائیدار ترقی کیلئے ایس پی ایل کی بنیاد کو مزید مضبوط کیا ہے ۔ آئندہ بھی ہم اپنے شیئر ہولڈرز کے لیے مستقل قدر پیدا کرنے اور ایس پی ایل کی معتبر صنعتی حیثیت کو برقرار رکھنے پر توجہ مرکوز رکھیں گے ۔