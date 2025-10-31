صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوٹیلیٹی اسٹورز گھی ملوں کی رقم واپس کرے ، شیخ عمر ریحان

  • کاروبار کی دنیا
یوٹیلیٹی اسٹورز گھی ملوں کی رقم واپس کرے ، شیخ عمر ریحان

فوری اقدامات نہ کیے تو صنعت کی پائیداری خطرے میں پڑ سکتی ہے

کراچی (بزنس رپورٹر) وناسپتی مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے چیئرمین شیخ عمر ریحان نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن پر گھی ملوں کے 6.5 ارب روپے کی رقم فوری طور پر واپس کی جائے جو گزشتہ ایک سال سے واجب الادا ہے ۔ اس معاملے پر بارہا توجہ دلانے کے باوجود تا حال رقم کی ادائیگی نہیں کی گئی جس سے گھی و کوکنگ آئل انڈسٹری شدید مالی مشکلات سے دوچار ہے ۔گزشتہ روز شیخ عمر ریحان نے کہا کہ ملک بھر کی گھی ملیں 6.5 ارب روپے روپے مالیت کا گھی اور کوکنگ آئل یوٹیلیٹی اسٹورز کو فراہم کر چکی ہیں تاہم واجبات کی عدم ادائیگی کے باعث ان اداروں کو لیکویڈٹی کے شدید مسائل کا سامنا ہے ۔انہوں نے کہا کہ صنعت کار اپنے آپریشنل اخراجات اور خام مال کی درآمد کیلئے سرمایہ کی قلت کا شکار ہیں جس سے پیداواری عمل متاثر ہو رہا ہے اور اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو صنعت کی پائیداری خطرے میں پڑ سکتی ہے ۔

 

