ویلیو ایڈڈ ہارٹیکلچر مصنوعات کی سرٹیفکیشن اور برانڈنگ پر انٹرایکٹو سیشن کا انعقاد
مینگورہ(بزنس ڈیسک)پاکستان ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ کمپنی نے ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ مینگورہ، سوات کے تعاون سے خیبرپختونخوا کی ویلیو ایڈڈ ہارٹیکلچر مصنوعات کے لیے سرٹیفکیشن، لیبلنگ، پیکجنگ اور برانڈنگ پر ایک انٹرایکٹو سیشن کا انعقاد کیا گیا۔
خیبرپختونخوا میں پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار کو ویلیو ایڈڈ مصنوعات میں تبدیل کر کے برآمدی استعداد میں اضافہ کرنے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ جدید پراسیسنگ، عالمی معیار کی پیکجنگ، اور سرٹیفکیشن کے ذریعے صوبہ عالمی منڈیوں میں نمایاں مقام حاصل کر سکتا ہے ، جس سے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ممکن ہے ۔ورکشاپ میں ویلیو ایڈرز، اسٹارٹ اپس، پراسیسرز اور برآمد کنندگان نے شرکت کی۔ڈاکٹر محمد عظیم خان نے شرکاء کو خوش آمدید کہا اور ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر مسابقت کے لیے سرٹیفکیشن، لیبلنگ، پیکیجنگ اور برانڈنگ نہایت اہم ہیں۔ڈاکٹر عابد شنواری، سینئر ریسرچ آفیسر، فوڈ ٹیکنالوجی ڈیپارٹمنٹ، اے آر آئی مینگورہ نے ہارٹیکلچر مصنوعات کیلئے سرٹیفکیشن، لیبلنگ، پیکیجنگ اور برانڈنگ پر تفصیلی پریزنٹیشن دی۔ انہوں نے جدید اور پائیدار پیکیجنگ کے رجحانات، لیبلنگ کے اصول و معیارات اور برانڈ اسٹریٹجی پر روشنی ڈالی۔اس موقع پر فروٹ زو ، ہوریہ فوڈز اور فوڈ ٹیکنالوجی ڈیپارٹمنٹ، اے آر آئی مینگورہ نے اپنی ویلیو ایڈڈ ہارٹیکلچر مصنوعات کی نمائش کی اور شرکاء کو پیکجنگ کے معیار، شیلف لائف میں اضافے اور مارکیٹنگ حکمت عملیوں سے آگاہ کیا۔