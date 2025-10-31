پاک قطر گروپ اورسوئچ کے درمیان اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط
کراچی (بزنس ڈیسک)پاک قطر گروپ نے معروف فِن ٹیک ادارے سوئچ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت سوئچ کو پاک قطر گروپ کا با ضابطہ آن لائن پیمنٹ گیٹ وے پارٹنر نامزد کیا گیا ہے۔
یہ اقدام پاک قطر گروپ کی جاری ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن حکمتِ عملی کا حصہ ہے جس کا مقصد بینکنگ، تکافل، سرمایہ کاری اور مالیاتی خدمات کے تمام اداروں میں ایک مربوط، محفوظ اور مستحکم ڈیجیٹل ادائیگیوں کا نظام تشکیل دینا ہے ۔معاہدے کے تحت، سوئچ براہِ راست پاک قطر گروپ کے ڈیجیٹل ایکو سسٹم کے ساتھ مربوط ہوگا۔ یہ جدید انٹرفیس کریڈٹ او رڈیبٹ کارڈز، والیٹس، آئی بی ایف ٹی، آئی- بل ، ڈائریکٹ ڈیبٹ اور کارپوریٹ پے آؤٹس سمیت مختلف ادائیگیوں کے طریقوں کو سپورٹ کرے گا ۔اس سہولت کا مقصد ٹرانزیکشن کے بہاؤ کو بہتر بنانا، آپریشنل کارکردگی کو بڑھانا، اور پاک قطر گروپ کی تمام کمپنیوں میں صارفین کے لیے ایک یکساں ڈیجیٹل تجربہ فراہم کرنا ہے ۔نفاذ کے عمل کو مؤثر اورمحفوظ بنانے کیلئے معاہدے میں ایک مرحلہ وار منصوبہ شامل کیا گیا ہے ۔ ابتدائی مرحلے میں منتخب اہم کاروباری یونٹس میں پائلٹ انٹیگریشن کی جائے گی جس کے بعد سیکیورٹی ٹیسٹنگ، یوزر کیلئے تجرباتی آزمائش ، اور آخر میں مکمل پیمانے پر نفاذ عمل میں لایا جائے گا۔