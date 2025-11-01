E-paper
پاک افغان معاہدہ قابل عمل نہیں :تھنک ٹینک
پیپلزپارٹی پنجاب میں فعال ،بلاول کو وزیر اعظم بنائیں گے :گورنر
بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان بھی آگے بڑھے گا، حافظ نعیم
پٹرول2 روپے 43 پیسے ، ڈیزل 3 روپے 2 پیسے لٹر مہنگا
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانا صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری:چیف الیکشن کمشنر
خیبرپختونخوا کابینہ کے 10 وزرا نے عہدے کا حلف اٹھا لیا
کشمیر کی آزادی ناگزیر، بھارت میں مسلمانوں پر مظالم کا بازار گرم ہے: صدر مملکت
طورخم سرحد غیرقانونی افغانیوں کی بے دخلی کیلئے کھل گئی، دوطرفہ تجارت بدستور بند
ٹرمپ کا وفاقی انتخابات سے متعلق حکم نامے کا اہم حصہ کالعدم قرار
خطے میں کسی نے بدمعاشی ثابت کی تو پاکستان بھرپور جواب دے گا: ملک احمد خان
پشاور: پولیس وردی میں ڈکیتیاں کرنیوالے 4 ڈاکو ہلاک، 3 افغان شہری نکلے
زاویۂ نظر
خورشید ندیم
حساب برابر کرنے کا آسان نسخہ
خالد مسعود خان
آزاد کشمیر میں ٹوٹتی بنتی حکومتیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطین‘ احتجاج اور بائیکاٹ
افتخار احمد سندھو
تخت پشاور بمقابلہ فاٹا بطور صوبہ
ذوالفقار علی مہتو
تجدید وتجدُّد …(4)
مفتی منیب الرحمٰن
