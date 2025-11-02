اسٹاک ایکسچینج کی مزید ریکوری، آئندہ ہفتہ مستحکم رہنے کی توقع
گزشتہ ہفتے منفی رجحان، انڈیکس 163570سے 156327کے درمیان رہا غیر یقینی سیاسی صورتحال، بیرونی سرمایہ کاری کمی، مالیاتی پالیسی خدشات اسباب
کراچی (کامرس رپورٹر)پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ کاروباری ہفتے کے دوران مجموعی طور پرمنفی رجحان رہا، تاہم ہفتے کے آخری روز نمایاں ریکوری دیکھی گئی۔ کے ایس ای 100 انڈیکس ایک ہفتے میں 1672 پوائنٹس کی کمی سے 1لاکھ 63 ہزار 303 پوائنٹس سے گھٹ کر 1لاکھ 61ہزار631 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ رپورٹ کے مطابق کاروباری ہفتے کے اختتام پر مارکیٹ میں بہتری کا رجحان رہا، جہاں جمعے کے روز 100 انڈیکس میں 4899 پوائنٹس کی شاندار ریکوری ریکارڈ کی گئی، تجزیہ کاروں کے مطابق بین الاقوامی مالیاتی منڈیوں میں عدم استحکام، مقامی معاشی خدشات اور روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ نے سرمایہ کاروں کے اعتماد پر اثر ڈالا، اس ہفتے کے دوران 4.77 ارب شیئرز کے سودے ہوئے جن کی مجموعی مالیت 195 ارب 95 کروڑ روپے رہی، تاہم، شیئرز کی قیمتوں میں گراوٹ کے باعث سرمایہ کاروں کو تقریباً 252 ارب روپے کے مجموعی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ رپورٹ کے مطابق مارکیٹ کی مجموعی مالیت 18 ہزار 814 ارب روپے سے کم ہو کر 18 ہزار 561 ارب روپے رہ گئی۔ ماہرین کے مطابق منفی رجحان کی بنیادی وجوہات میں غیر یقینی سیاسی صورتحال، غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی، مالیاتی پالیسی سے متعلق خدشات اور بینکنگ و سیمنٹ سیکٹر میں منافع وصولی شامل ہیں۔