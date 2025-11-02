صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کینو، آلو برآمدات کیلئے ٹڈاپ کا وفد وسطی ایشیائی ممالک روانہ

  • کاروبار کی دنیا
کینو، آلو برآمدات کیلئے ٹڈاپ کا وفد وسطی ایشیائی ممالک روانہ

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان سے کینو اور آلو کی برآمدات کو وسطی ایشیائی منڈیوں خصوصاً قازقستان، تاجکستان اور۔۔۔

 ازبکستان تک توسیع دینے کے لیے ٹڈاپ کا 12 رکنی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل وفد 4نومبر 2025تک ان ممالک کے سرکاری دورے پر رہے گا۔ یہ دورہ متعلقہ ممالک میں تعینات پاکستانی ٹریڈ مشنز کے اشتراک سے ترتیب دیا گیا ہے ۔ وفد نے 29 اور 30اکتوبر کو قازقستان میں تجارتی اداروں اور مارکیٹوں کا دورہ کیا، جس کے بعد پاکستان ٹریڈ مشن دوشنبے کی معاونت سے ملاقاتیں کیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امریکہ اور بھارت کا دفاعی معاہدہ؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دو قومی نظریہ اور فکر کے دائرے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اسلام آباد سے مانچسٹر‘ برمنگھم تک کی کہانیاں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی‘ ذبیح اللہ مجاہد کا مفاہمانہ مؤقف
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دوسروں کے حصے کا کیک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک بنگلہ دیش قربتیں ’اکھنڈ بھارت‘ پر کاری ضرب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak