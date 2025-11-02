کینو، آلو برآمدات کیلئے ٹڈاپ کا وفد وسطی ایشیائی ممالک روانہ
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان سے کینو اور آلو کی برآمدات کو وسطی ایشیائی منڈیوں خصوصاً قازقستان، تاجکستان اور۔۔۔
ازبکستان تک توسیع دینے کے لیے ٹڈاپ کا 12 رکنی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل وفد 4نومبر 2025تک ان ممالک کے سرکاری دورے پر رہے گا۔ یہ دورہ متعلقہ ممالک میں تعینات پاکستانی ٹریڈ مشنز کے اشتراک سے ترتیب دیا گیا ہے ۔ وفد نے 29 اور 30اکتوبر کو قازقستان میں تجارتی اداروں اور مارکیٹوں کا دورہ کیا، جس کے بعد پاکستان ٹریڈ مشن دوشنبے کی معاونت سے ملاقاتیں کیں۔