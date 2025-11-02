ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک کو 9ماہ میں 5.65ارب کا قبل از ٹیکس منافع
گزشتہ سال کے مقابلے میں 3.88ارب زائد، سال بہ سال 45.60فیصد اضافہ
کراچی (بزنس رپورٹر)ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 30 ستمبر 2025 کو ختم ہوئے نو ماہ کے مالیاتی نتائج کی منظوری دے دی۔ جنوری تا ستمبر 2025 بینک کو 5.65 ارب روپے کا قبل از ٹیکس منافع ہوا جو گزشتہ سال کے مقابل 3.88 ارب روپے زائد ہے ، اور سال بہ سال 45.60 فیصد اضافے کو ظاہر کرتا ہے ۔ مستحکم کارکردگی بنیادی طور پر ڈپازٹس میں اضافے اور ادائیگی کی خدمات سے حاصل ہونے والی فیس کی آمدن بڑھنے کی مرہونِ منت رہی، جبکہ لاگت پر موثر کنٹرول نے مجموعی منافع کو مزید مستحکم بنایا۔ نیٹ مارک اَپ آمدن میں 8.46 فیصد اضافہ ہوا۔ نان مارک اَپ آمدن میں 44.62 فیصد کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو ادائیگیوں کے کاروبار میں زیادہ لین دین کے حجم کی وجہ سے ممکن ہوا، خاص طور پر آن لائن ادائیگی کی آمدن، بنڈل مصنوعات، ادائیگی اور وصولی کمیشن اور انشورنس مصنوعات سے حاصل ہونے والی آمدن۔ آپریٹنگ اخراجات 5.92 فیصد بڑھ گئی۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک نے مستقبل کی ترقی کے لیے ٹیکنالوجی، ٹیلنٹ اور نئے صارفین کے حصول میں سرمایہ کاری جاری رکھی۔ چیف فنانشل آفیسر امین سکھیانی نے کہا، منافع میں 45 فیصد اضافہ ہماری مستحکم حکمت عملی، بورڈ کی مسلسل حمایت اور انتظامیہ کی پیشہ ورانہ محنت و لگن کا مظہر ہے۔