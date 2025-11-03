صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک امریکہ بزنس کانفرنس اینڈ ایکسپو 2025 کا آغاز

  • کاروبار کی دنیا
پاک امریکہ بزنس کانفرنس اینڈ ایکسپو 2025 کا آغاز

پاکستانی سفیر کادو نوں ملکوں کے درمیان معاشی تعاون کی اہمیت پر زور امریکی مارکیٹ کومدنظررکھ کر حکمت عملی ترتیب دی جائے ،رضوان شیخ

واشنگٹن ڈی سی(این این آئی)امریکا میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے ریاست ورجینیا میں پاک امریکہ جوائنٹ بزنس کانفرنس اینڈ ایکسپو 2025 کا افتتاح کیا جس میں انہوں نے دو نوں ملکوں کے درمیان دیرپا شراکت داری استوار کرنے میں معاشی تعاون کی کلیدی اہمیت پر زور دیا ۔یہ تقریب برین ڈیزائنر پاکستان ، راولپنڈی چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ سمال انڈسٹریز اور یو ایس پاکستان انٹرنیشنل چیمبرکے تعاون سے منعقد کی گئی جس میں کاروباری رہنماؤں، تاجروں اور سرمایہ کاروں کو تجارت، سرمایہ کاری اور تجارتی مواقع کی تلاش کیلئے اکٹھا کیا۔

رضوان سعید شیخ نے پاک امریکہ تجارتی تعلقات کو وسعت دینے کے ضمن میں امریکی مارکیٹ کی وسیع صلاحیتوں کو اجاگر کیا اور اس متحرک معیشت میں کامیابی کیلئے مناسب حکمت عملی ترتیب دینے کی اہمیت پر زور دیا۔سفیر پاکستان نے امریکہ کو دنیا کی اعلیٰ ترین صارف مارکیٹ قرار د یتے ہوئے اسے عالمی کاروباروں کی توسیع کے لیے ناگزیر قرار دیا۔پاکستان کی صدیوں پرانی تجارتی روایات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے پاکستانی کاروباری افراد کو منظم کاروباری طریقہ کار اختیار کرنے ، باہمی اتحاد اور دستیاب وسائل یکجا کرنے کی ترغیب دی تاکہ امریکی معیشت میں موجود وسیع پیمانے کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

تمام حربے ناکام،چینی مزید مہنگی،220روپے کلو:پیاز،چکی آٹا مزید اوپر،مہنگائی سے ہر کوئی متاثر،درآمدی چینی پہنچنے پر نرخ میں بہتری کی توقع

جوہری تنصیبات کو قوت کیساتھ دوبارہ تعمیر کرینگے:ایرانی صدر،پھر حملے کرینگے:ٹرمپ

ترقیاتی فنڈز میں 300 ارب کٹوتی کی تجویز:آئی ایم ایف کی شرائط،سیلاب سے نقصانات،ریونیو میں کمی کے باعث اہم منصوبوں پر کٹ لگے گا

پہلے ملک پھر سیاست ،پاکستان کی دنیا میں پذیرائی اتحاد ویکجہتی کا مظہر:شہباز شریف

مضبوط جمہوری معاشرے کیلئے آزاد صحافت ضروری،پنجاب میں صحافی محفوظ:مریم نواز

مشترکہ لائحہ عمل کے تحت عمران کو رہا کرائینگے ، سہیل آفریدی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak