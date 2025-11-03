بِلڈ پاکستان نمائش و کانفرنس کا لاہور ایکسپو میں اختتام
100سے زائد ملکی و غیر ملکی کمپنیوں کی شرکت،مختلف مفاہمتی معاہدوں پر دستخط
لاہور(بزنس ڈیسک)تین روزہ بین الاقوامی نمائش اور کانفرنس بِلڈ پاکستان 2025 لیٹس بِلڈ ٹوگیدر شاندار کامیابی کے ساتھ ایکسپو سینٹر لاہور میں ختم ہوگئی۔ ایونٹ میں تعمیرات، انفرااسٹرکچر اور شہری ترقی کے شعبوں سے وابستہ ملکی و بین الاقوامی ماہرین اور اداروں نے بھرپور شرکت کی۔ نمائش فیکٹ ایگزیبیشنز (پرائیویٹ)لمیٹڈ کے زیرِ اہتمام وزارتِ ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے تعاون سے منعقد ہوئی۔
نمائش کا افتتاح وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ اینڈ ورکس میاں ریاض حسین پیرزارہ نے کیا جس میں 100 سے زائد ملکی و غیر ملکی کمپنیوں نے جدید ٹیکنالوجیز، پائیدار حل اور تعمیراتی شعبے کی جدتوں کی نمائش کی۔ایونٹ کے دوران مختلف مفاہمتی معاہدوں پر دستخط کیے گئے ۔فیکٹ ایگزیبیشنز (پرائیویٹ)لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلیم خان تنولی نے کہا کہ یہاں ہونے والے معاہدے اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہم پاکستان کے تعمیراتی شعبے کو عالمی معیار سے ہم آہنگ کرنے اور ترقی و جدت کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔