انجمن تاجران کا گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں مزید توسیع کا مطالبہ
اسلام آباد(این این آئی)صدر آل پاکستان انجمن تاجران اجمل بلوچ نے کہا ہے کہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں مزید توسیع کی جائے، گوشوارہ داخل کرنے کیلئے ایف بی آر کا دروازہ ہر وقت کھلا رکھا جائے۔
جاری بیان میں اجمل بلوچ نے کہا کہ سسٹم ڈاون ہونے سے ٹیکس گوشوارہ داخل کرنے کے لئے گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے ، ٹیکس گوشوارہ داخل کرنے کے سسٹم کو بہتر بنانے کے اقدامات کئے جائیں۔ انہوں نے کہاکہ اس وقت ملک کا زمیندار ، صنعتکار اور دوکاندار تینوں مشکلات کا شکار ہیں،ملک کے زمیندار ،صنعتکار اور دوکاندار کے لئے آسانیاں پیدا کی جائیں، زمیندار ،صنعتکار اور دوکاندار خوشحال نہیں ہوگا ملک خوشحال نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایف بی آر ٹیکس دہندگان کے لئے عزت کارڈ ہی متعارف کرا دے ، ٹیکس دہندگان کی اداروں کے اندر عزت ہونی چاہیے ، زبانی کہا جاتا ہے کہ تاجر ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڑی ہیں عملا ایسا نہیں۔