میکرو اکنامک اصلاحات کیلئے حکومتی کوششیں قابل تعریف
پالیسی کو کاروبار میں آسانی اور برآمدی فروغ پر مرکوز ہونا چاہیے ،افتخار ملک
لاہور(اے پی پی)سارک چیمبر کے سابق صدر افتخار علی ملک نے میکرو اکنامک اصلاحات کیلئے حکومت کی جاری کوششوں کو سراہتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ پالیسی کو کاروبار کرنے میں آسانی، برآمدات کے فروغ اور صنعتی روابط کو مضبوط بنانے پر مرکوز ہونا چاہیے ۔اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ تنظیم نو اور منصفانہ و جامع اقتصادی ڈھانچے سے نہ صرف متوازن ترقی ممکن ہو گی بلکہ ملک خود انحصاری، معاشی لچک اور سماجی خوشحالی کی راہ پر بھی گامزن ہو گا۔
انہوں نے کہا کہ عالمی اقتصادی رجحانات بین الاقوامی منڈیوں کے ساتھ صنعتوں کے زیادہ سے زیادہ انضمام کا تقاضا کرتے ہیں اور ان چیلنجز سے نمٹنے کیلئے پالیسیوں کو از سر نو تشکیل دینا چاہیے ۔ انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ پالیسی کے تسلسل کو یقینی بنائے ، کاروبار کرنے کی لاگت کو کم کرے اور صنعتی شعبوں کے درمیان امتیازی سلوک کو ختم کرے ۔انہوںنے کہا کہ منصفانہ مسابقت، شفافیت اور پالیسیوں میں تسلسل سے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بحال کرنے اور سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں مدد ملتی ہے۔