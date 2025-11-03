صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قالینوں کی صنعت کی سرپرستی کی جائے ، اعجاز الرحمان

  کاروبار کی دنیا
قالینوں کی صنعت کی سرپرستی کی جائے ، اعجاز الرحمان

خام مال کی قیمتیں، کئی طرح کی ڈیوٹیز مسابقت برقرار رکھنے میں بڑی رکاوٹ

لاہور (آن لائن)چیئر مین کارپٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اعجاز الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت دنیا میں پاکستان کی پہچان سمجھے جانے والی ہاتھ سے بنے قالینوں کی صنعت کو درپیش مسائل کے حل کیلئے اس کی سرپرستی کرے ،ہنر مند فورس کی کمی ،خام مال کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ،طورخم بارڈر کے مسائل ، کئی طرح کی ڈیوٹیز اور انتہائی زیادہ فریٹ چارجز جیسے سنگین مسائل عالمی حریفوں کے مقابلے میں مسابقت برقرار رکھنے میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے سی ٹی آئی کے دفتر میں مینو فیکچررز اور برآ مد کنندگان کے اجلاس سے خطاب کر تے ہوئے کیا ۔ چیئر مین نے ہاتھ سے بنے قالینوں کی صنعت سے وابستگی رکھنے والوں کے درمیان بہترین کوآرڈی نیشن اور تعاون پر زور دیتے ہوئے کہا کہ صنعت کی ترقی کیلئے آپس میں عالمی رجحانات ،تجربات اور تجاویز کا تبادلہ کیا جانا چاہیے تاکہ ہمیں ایک دوسرے سے رہنمائی مل سکے ۔

