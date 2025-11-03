نیپالی سفیر کا دوطرفہ تجارت، براہ راست رابطے بڑھانے پر زور
ہماری حکومت سرمایہ کاروں کی رغبت، تجارت کا فروغ چاہتی ہے ، ریتا دھیتال
کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان میں نیپال کی سفیر ریتا دھیتال نے نیپال اور پاکستان کے درمیان دوطرفہ تجارت، سرمایہ کاری کے روابط اور براہِ راست رابطوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے اور تجارت کو فروغ دینے کی خواہشمند ہے، اس مقصد کے حصول میں نجی شعبے کو آگے آنے کی ضرورت ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے کراچی چیمبرکے دورے پر کیا۔نیپالی سفیر نے کہا کہ آپ وہ رہنما ہیں جو تبدیلی لاتے ہیں، حکومتیں کاروباری افراد کی طرح مواقع کو نہیں دیکھتیں اور دنیا بھر میں یہی سچائی ہے لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ نجی شعبہ تجارت و سرمایہ کاری کے منصوبوں کو آگے بڑھائے ۔انہوں نے کہا کہ نیپال اور پاکستان کے مابین چھ دہائیوں سے بھی زائد عرصے سے دوستی اور باہمی تعاون کے تعلقات قائم ہیں،ہم دوطرفہ تعاون کی سطح سے مطمئن ہیں جو عالمی فورمز پر ملاقاتوں، پارلیمانی تبادلوں اور عوامی سطح پر رابطوں کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے ۔