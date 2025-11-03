صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیپالی سفیر کا دوطرفہ تجارت، براہ راست رابطے بڑھانے پر زور

  • کاروبار کی دنیا
نیپالی سفیر کا دوطرفہ تجارت، براہ راست رابطے بڑھانے پر زور

ہماری حکومت سرمایہ کاروں کی رغبت، تجارت کا فروغ چاہتی ہے ، ریتا دھیتال

کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستان میں نیپال کی سفیر ریتا دھیتال نے نیپال اور پاکستان کے درمیان دوطرفہ تجارت، سرمایہ کاری کے روابط اور براہِ راست رابطوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے اور تجارت کو فروغ دینے کی خواہشمند ہے، اس مقصد کے حصول میں نجی شعبے کو آگے آنے کی ضرورت ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے کراچی چیمبرکے دورے پر کیا۔نیپالی سفیر نے کہا کہ آپ وہ رہنما ہیں جو تبدیلی لاتے ہیں، حکومتیں کاروباری افراد کی طرح مواقع کو نہیں دیکھتیں اور دنیا بھر میں یہی سچائی ہے لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ نجی شعبہ تجارت و سرمایہ کاری کے منصوبوں کو آگے بڑھائے ۔انہوں نے کہا کہ نیپال اور پاکستان کے مابین چھ دہائیوں سے بھی زائد عرصے سے دوستی اور باہمی تعاون کے تعلقات قائم ہیں،ہم دوطرفہ تعاون کی سطح سے مطمئن ہیں جو عالمی فورمز پر ملاقاتوں، پارلیمانی تبادلوں اور عوامی سطح پر رابطوں کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ہانیہ عامر کی عاصم اظہر کی سالگرہ میں شرکت،مداح حیران

آج والدین اپنے بچوں کو مار نہیں سکتے عدنان صدیقی

بچے کی پیدائش کے بعد کیارا ایڈوانی نے پہلی فلم سائن کر لی، مینا کماری بنیں گی

مجھ سے منسوب طلاق کی خبریں غلط ہیں :ڈاکٹرزینب

کراچی کی سڑکوں پر گاڑی چلانے پر چالان نہیں انعام ہونا چاہیے :نبیل ظفر

خوشبو خان کا یوٹرن، ارباز سے طلاق کی خبروں کو مسترد کردیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak