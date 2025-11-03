صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آرگینک برآمدات کیلئے تحقیق، سرٹیفکیشن پر توجہ دی جائے ،نجم مزاری

  • کاروبار کی دنیا
آرگینک برآمدات کیلئے تحقیق، سرٹیفکیشن پر توجہ دی جائے ،نجم مزاری

لاہور(آئی این پی)آرگینک خوراک اور مصنوعات پر ریسرچ کرنے والے ادارے کے سربراہ نجم مزاری نے کہا کہ حکومتی سرپرستی اور توجہ نہ ہونے کی وجہ سے۔۔۔

 پاکستان زرعی ملک ہونے کے باوجود آرگینک خوراک کی عالمی مارکیٹ میں نمایاں مقام حاصل نہیں کر سکا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اگر حکومت اس شعبے کی سرپرستی کرے تو پاکستان آرگینک خوراک اور مصنوعات کی برآمدات کے ذریعے اربوں ڈالر کا زرمبادلہ کما سکتا ہے لیکن اس کیلئے  تحقیق، سرٹیفکیشن، لیبلنگ اور مارکیٹنگ کے نظام پر توجہ مرکوز کرناہو گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اوباما کا ممدانی سے رابطہ، نیویارک میئر کی انتخابی مہم کو سراہا

صحافیوں کے قتل کے 10 میں سے 9 واقعات غیر حل شدہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ

نئی دہلی :فضائی آلودگی میں کمی کیلئے کلاؤڈ سیڈنگ کے تجربات ناکام

برطانیہ:ٹرین پر چھری سے حملہ، 10 زخمی، 2 ملزم گرفتار

غزہ : مزید 3 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں واپس

امریکا اور چین کا فوجی رابطے قائم کرنے پر اتفاق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak