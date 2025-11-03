آرگینک برآمدات کیلئے تحقیق، سرٹیفکیشن پر توجہ دی جائے ،نجم مزاری
لاہور(آئی این پی)آرگینک خوراک اور مصنوعات پر ریسرچ کرنے والے ادارے کے سربراہ نجم مزاری نے کہا کہ حکومتی سرپرستی اور توجہ نہ ہونے کی وجہ سے۔۔۔
پاکستان زرعی ملک ہونے کے باوجود آرگینک خوراک کی عالمی مارکیٹ میں نمایاں مقام حاصل نہیں کر سکا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اگر حکومت اس شعبے کی سرپرستی کرے تو پاکستان آرگینک خوراک اور مصنوعات کی برآمدات کے ذریعے اربوں ڈالر کا زرمبادلہ کما سکتا ہے لیکن اس کیلئے تحقیق، سرٹیفکیشن، لیبلنگ اور مارکیٹنگ کے نظام پر توجہ مرکوز کرناہو گی۔