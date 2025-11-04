صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان ،تولہ سونا 1300روپے مہنگا

  • کاروبار کی دنیا
انٹربینک میں ڈالر280.90اوراوپن مارکیٹ میں 282روپے ریکارڈ

کراچی (بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں ڈالر مزید سستا ہوگیا جبکہ اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالرمستحکم رہا،ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق انٹربینک میں ڈالر ایک پیسے کی کمی سے 280.90 روپے کا ہوگیا،اس کے برعکس اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر بغیر کسی تبدیلی کے 282روپے پیسے کی سطح پر مستحکم رہی۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 13 ڈالر کے اضافے سے 4015 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں اضافے کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 1300 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 23 ہزار 862 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 1115 روپے کے اضافے سے 3 لاکھ 63 ہزار 393 روپے ہوگئی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 25 روپے کے اضافے سے 5152 روپے ہوگئی۔

 

