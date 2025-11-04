خدیجہ ویمن انٹرپرینیورشپ پروگرام کے تحت خواتین کو بااختیار بنانے کا اقدام
فیصل آباد (بزنس ڈیسک) ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان (ٹڈاپ)کے ویمن انٹرپرینیور ڈویژن نے پاکستان سنگل ونڈو اور فیصل آباد ویمن چیمبرکے اشتراک سے خدیجہ ویمن انٹرپرینیورشپ پروگرام کے تحت ایک کیپیسٹی بلڈنگ سیمینار کامیابی سے منعقد کیا۔
اس پروگرام کا مقصد خواتین کی زیرِ قیادت کاروباری اداروں کی بین الاقوامی تجارت میں شمولیت کو فروغ دینا ہے تاکہ وہ ڈیجیٹل ٹولز، ایکسپورٹ کمپلائنس، اور پائیدار کاروباری طریقوں سے بہتر طور پر مستفید ہوسکیں۔ سیمینار میں فیصل آباد کے ٹیکسٹائل، گارمنٹس، سروسز، اور فوڈ سیکٹر سے تعلق رکھنے والی خواتین کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔تقریب کی مہمانِ خصوصی قرۃ العین، نائب صدرایف پی سی سی آئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی خواتین کاروباری برادری ملک کی تجارتی ترقی کی غیر دریافت شدہ قوت ہے اور انہیں جدید اور پائیدار کاروباری حکمتِ عملی اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ عالمی منڈیوں تک رسائی حاصل کی جا سکے ۔تقریب میں مختلف ماہرین نے عملی تربیت فراہم کی، عادل مجید ملک (ٹریڈورس ایکسپرٹ)نے PSW ڈیجیٹل ٹریڈ پلیٹ فارم کا عملی مظاہرہ پیش کیا، جس میں اس کے فیچرز، نیویگیشن، ادائیگی کے نظام، لاجسٹک رابطے ، اور کسٹمز کے عمل سے متعلق رہنمائی شامل تھی۔ رابعہ عامر (بین الاقوامی مارکیٹنگ و برانڈنگ ماہر) نے عالمی سطح پر مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل برانڈ ویژیبلیٹی پر سیشن دیا۔