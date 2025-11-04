تربیلا میں اربوں ڈالرسونے کے ذخائر کی موجودگی کا انکشاف
آرمی چیف کا مثبت ردعمل،تمام غیرملکی قرضے اتارے جاسکتے ہیں ، حنیف گوہر آسٹریلیا اور کینیڈا کی ڈرلنگ کمپنیاں منصوبے میں دلچسپی لے رہیں ،دنیا سے گفتگو
کراچی (رپورٹ: حمزہ گیلانی) چیئرمین ائرکراچی اور معروف بزنس مین حنیف گوہر نے حیران کن انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ تربیلا کے مقام پر 636 ارب ڈالر مالیت کے سونے کے ذخائر موجود ہیں جو پاکستان کی معاشی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آرمی چیف کو باضابطہ بریفنگ دی جاچکی ہے جس پر فوری طور پر مثبت جواب دیا گیا ہے ۔ دنیا نیوز کو بتاتے ہوئے حنیف گوہر نے بتایا سونے کے ذخائر پاکستان کیلئے ایک نایاب موقع ہیں جن سے ملک نہ صرف اپنے تمام غیرملکی قرضے اتار سکتا ہے بلکہ معیشت کو بھی نئی توانائی مل سکتی ہے ۔انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے سے متعلق اسپیشل انوسٹمنٹ فسیلی ٹیشن کونسل ، چیئرمین واپڈا اور گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی مکمل طور پر آگاہ کرچکے ہیں۔
آسٹریلیا اور کینیڈا کی ڈرلنگ کمپنیاں اس منصوبے میں دلچسپی لے رہی ہیں اور ان سے تربیلا کے سونے کے ذخائر کی کھوج کیلئے رابطہ کرلیا گیا ہے ۔دوسری جانب بزنس سیکٹر سے متعلق بات کرتے ہوئے حنیف گوہر نے اعلان کیا کہ ائر کراچی کا ڈومیسٹک آپریشن آئندہ سال 23 مارچ سے شروع کیا جا رہا ہے جس کیلئے کم از کم تین اور زیادہ سے زیادہ پانچ ائیر بس طیارے دستیاب ہوں گے ۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد میں پہلی بار پانچ ایکڑ رقبے پر فوراسٹار ہوٹل تعمیر کیا جارہا ہے ۔سابق چیئرمین آباد حنیف گوہر نے مزید کہا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کی ترقی کے بغیر بجٹ خسارہ ختم نہیں کیا جاسکتاکیونکہ تعمیراتی شعبہ وہ بنیاد ہے جوروزگار، سرمایہ کاری اور قومی آمدنی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے ۔