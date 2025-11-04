کے الیکٹرک کا نیا ٹیرف سنگین مسائل پیدا کریگا،کراچی چیمبر
حکومت فوری طور پر نیپرا کے فیصلے کا جائزہ لے ،زبیر موتی والا ،ریحان حنیف
کراچی(بزنس رپورٹر)بزنس مین گروپ کے چیئرمین زبیر موتی والا اورکراچی چیمبر کے صدر ریحان حنیف نے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے مالی سال 2024 تا 2030کیلئے کے الیکٹرک کے ملٹی ایئر ٹیرف میں حالیہ نظرثانی کے فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا کہ یہ فیصلہ صنعتی و رہائشی بجلی صارفین کیلئے سنگین مسائل پیدا کرے گا ۔ انہوں نے بتایا کہ 20 اکتوبر 2025 کو جاری کردہ نیپرا کے نظرثانی شدہ فیصلے کے مطابق کے الیکٹرک کا اوسط ٹیرف39.97 روپے فی کلو واٹ سے کم کرکے 32.37 روپے فی کلو واٹ کر دیا گیاہے ،یہ کمی کے ای کی انتظامی سرگرمیوں کو متاثر کرسکتی ہے اور صارفین کیلئے منفی نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہ حکومت کو فوری طور پر نیپرا کے فیصلے کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ کراچی کو اندھیرے میں دھکیلنے سے بچایاجاسکے۔