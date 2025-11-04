گھی و تیل کی صنعت مالی دباؤ میں، حکومت ریفنڈز ادا کرے ، شیخ عمر
کراچی (این این آئی)وناسپتی مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے چیئرمین شیخ عمر ریحان نے کہا کہ گھی اور خوردنی تیل کی صنعت سخت مالی مشکلات، بھاری ٹیکسوں۔۔۔
جس میں سیلز ٹیکس سیکشن 8B، سیکشن 40Bاور ریگولیٹری مسائل کے باعث مشکلات سے دوچار ہے لہذس حکومت فوری طور پر سیلز ٹیکس کے ریفنڈز ادا کرے جنرل باڈی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پی وی ایم اے نے کہا کہ صنعت 90 فیصد خام مال بیرون ملک سے درآمد کرتی ہے ،ٹیکسز اور ڈیوٹیز کے اضافی بوجھ سے کمپنیوں کو نقصان ہو رہا ہے۔