کراچی(بزنس رپورٹر)پاکستانی تمباکو کی برآمدات تاریخ کی بلند ترین ماہانہ سطح پر پہنچ گئیں ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق اکتوبر 2025 میں تمباکو کی برآمدات کا حجم 3 کروڑ 40 لاکھ ڈالر ریکارڈ کیا گیاجو ملک کی تاریخ میں کسی ایک ماہ کے دوران سب سے زیادہ ہے ۔ مالی سال 2025-26 کی پہلی سہ ماہی یعنی جولائی تاستمبر میں تمباکو کی مجموعی برآمدات 7 کروڑ 40 لاکھ ڈالر رہیں جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے 6 کروڑ 81 لاکھ ڈالر کے مقابلے میں8 فیصد زیادہ ہیں۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ اضافہ نہ صرف تمباکو کے معیار اور عالمی منڈیوں میں پاکستانی مصنوعات کی مانگ کا مظہر ہے بلکہ برآمدی شعبے میں تنوع اور غیر روایتی اشیاء کی شمولیت کی جانب بھی ایک اہم پیش رفت ہے ۔واضح رہے کہ اگر موجودہ رجحان برقرار رہا تو مالی سال 2025-26 کے اختتام تک تمباکو کی برآمدات پہلی بار 30 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر سکتی ہیں جو زرمبادلہ ذخائر میں ایک قابلِ ذکر شمولیت ہوگی۔