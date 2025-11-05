صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان ،تولہ سونا 3500روپے سستا

  • کاروبار کی دنیا
کراچی (بزنس ڈیسک)انٹربینک مارکیٹ میں منگل کو بھی ڈالر کی نسبت روپے کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری رہا،ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔

اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر3پیسے کی کمی سے 280.87 روپے کا ہوگیا۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 35 ڈالر کی کمی سے 3980 ڈالر فی اونس کا ہوگیا ۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 3 ہزار 500 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 20 ہزار 362 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 3 ہزار ایک روپے کی کمی سے 3 لاکھ 60 ہزار 392 روپے ہوگئی۔

جرم و سزا کی دنیا

مختلف کارروائیوں میں 6منشیات فروش گرفتار

کار کی کنٹینر سے ٹکر،خاتون سمیت 2افراد جاں بحق

جعلی چیک کیس میں غلط بیانی سے پھر جعلی چیک دینے پر دوبارہ مقدمہ

قصور سے دو عورتوں کو اغوا کرلیا گیا

قصور:وارداتیں ،لاکھوں روپے ، زیورات ، چھن گئے

قصور :سرچ آپریشنز، جرائم میں ملوث 6ملزم گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
