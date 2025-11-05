ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان ،تولہ سونا 3500روپے سستا
کراچی (بزنس ڈیسک)انٹربینک مارکیٹ میں منگل کو بھی ڈالر کی نسبت روپے کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری رہا،ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔
اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر3پیسے کی کمی سے 280.87 روپے کا ہوگیا۔دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 35 ڈالر کی کمی سے 3980 ڈالر فی اونس کا ہوگیا ۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 3 ہزار 500 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 20 ہزار 362 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 3 ہزار ایک روپے کی کمی سے 3 لاکھ 60 ہزار 392 روپے ہوگئی۔