این ایل سی جدیدنیشنل لاجسٹکس پارکس تعمیر کر رہی ،ناصر ضیا
تجارتی لاگت کم، معاشی سرگرمیوں میں وسعت ممکن ہو گی،سی اواو کی دنیاسے گفتگو
کراچی (بزنس رپورٹر )نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن نے میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کے دوسرے ایڈیشن میں بھرپور شرکت کے ذریعے ملک کے لاجسٹکس اور میری ٹائم شعبے میں اپنی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے چیف آپریٹنگ آفیسر بریگیڈیئر (ریٹائرڈ)ناصر ضیا نے کہا کہ این ایل سی نے ملکی لاجسٹک سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کر کے تجارتی حجم میں کئی گنا اضافہ کیا،ہم نے زمینی اور بحری نقل و حرکت کو ایک مربوط نظام میں ڈھال کر کاروباری شعبے اور معیشت کو نئی راہیں فراہم کی ہیں۔ بریگیڈیئر (ر)ناصر ضیا کے مطابق این ایل سی پہلی بار جدید اور عالمی معیار کے نیشنل لاجسٹکس پارکس تعمیر کر رہی ہے جن سے نہ صرف تاجروں کو سہولت میسر آئے گی بلکہ پاکستانی تجارت کی لاگت میں کمی اور معاشی سرگرمیوں میں وسعت بھی ممکن ہو گی۔ انہوں نے بتایا کہ اب پاکستان سے درآمدی اشیاء یورپ تک پہنچائی جا رہی ہیں جبکہ جدید ٹرمینلز بھی قائم کیے جا چکے ہیں جو عالمی معیار کے لاجسٹک نیٹ ورک سے ہم آہنگ ہیں۔