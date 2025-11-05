صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجر برادری شپنگ میں سرمایہ کاری کرے ، جنید انور

  • کاروبار کی دنیا
کے پی ٹی کی دستیاب زمین کیلئے قابل عمل تجاویز پیش کی جائیں،وفاقی وزیر

کراچی(بزنس رپورٹر )وفاقی وزیر بحری امورجنید انور نے شپنگ اور میری ٹائم سیکٹر میں موجود بے پناہ امکانات کو اجاگر کرتے ہوئے تاجر برادری کو شپنگ میں سرمایہ کاری کی دعوت دی کیونکہ آنے والے سالوں میں عالمی تجارت کے حجم میں نمایاں اضافہ متوقع ہے ۔ کراچی چیمبر کے دورے پر انہوں نے تاجر برادری کو دعوت دی کہ وہ کے پی ٹی کی دستیاب زمین کے استعمال کیلئے قابل عمل تجاویز پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ بندرگاہ سرمایہ کاروں کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت دار کے طور پر کام کر سکتی ہے ہمارے پاس140 ایکڑ زمین موجود ہے جہاں ہم مشترکہ طور پر ایک صنعتی پارک تعمیر کر سکتے ہیں۔ حکومت مقامی و غیر ملکی دونوں سرمایہ کاروں کو پاکستان کے جدید ترین ٹرمینل کی ترقی میں حصہ لینے کی دعوت دیتی ہے ۔ انہوں نے نجی شعبے کو کنسورشیم بنانے کی ترغیب دیتے ہوئے یہ یقین دہانی کروائی کہ حکومت زمین فراہم کرے گی جبکہ نجی شعبہ ٹرمینل کا انتظام سنبھالے گا۔

