حکومت کراچی کیلئے بجلی کے ٹیرف پالیسی کا جائزہ لے ،فباٹی
کراچی(پ ر)فیڈرل بی ایریا ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری (فباٹی)کے صدر شیخ محمد تحسین نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ کراچی کے گھریلو، تجارتی اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کے ٹیرف پالیسی کا جائزہ لے ۔
کراچی کے صارفین کو دیگر ڈسکوز کی نااہلیوں اور مالی بدانتظامی کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔انہوں نے کہا کہ نیپرا نے کے الیکٹرک کے ٹیرف کے نظر ثانی شدہ جائزے میں مالی سال 2023-24 کے ایندھن کی لاگت میں ایڈجسٹمنٹ کو بھی شامل کردیا ہے جس سے صارفین پر 28 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑ گیا ہے ۔