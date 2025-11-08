صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹاک ایکسچینج میں تیزی،انڈیکس 496پوائنٹس بڑھ گیا

  • کاروبار کی دنیا
اسٹاک ایکسچینج میں تیزی،انڈیکس 496پوائنٹس بڑھ گیا

خرایداری کا رجحان واپس،100انڈیکس 159,592پوائنٹس پر بند

کراچی (بزنس ڈیسک)اسٹاک ایکسچینج میں 3 روز سے جاری مندی کے بادل چھٹ گئے ،مارکیٹ میں خریداری کا رجحان واپس آنے سے 100انڈیکس تقریباً 500 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ بند ہوا ۔ تفصیلات کے مطابق اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز مثبت زون سے ہوا۔کاروباری سیشن کے بیشتر حصے میں مثبت رجحان برقرار رہا اور بینچ مارک انڈیکس ٹریڈنگ کے دوران ایک موقع پر دن کی بلند ترین سطح 160435 پوائنٹس پر جاپہنچا،بعدازاں کاروبار کے آخری گھنٹوں میں فروخت کا دباؤ بڑھنے سے تیزی میں تھوڑی کمی واقع ہوئی۔کاروبار کے اختتام پر کے ایس ای 100انڈیکس 496 پوائنٹس کے اضافے سے 159,592.90 پوائنٹس پر بند ہوا،اسی طرح کے ایس ای 30اور آل شیئرزانڈیکس میں بھی تیزی رہی ۔ بروکریج ہاؤس ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے بعد از مارکیٹ تجزیے کے مطابق انڈیکس میں سب سے زیادہ مثبت کردار ماری، یو بی ایل، ایم ای بی ایل، پی پی ایل، این بی پی اور ایم سی بی کے حصص نے ادا کیا۔مجموعی طور پر 479 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا جن میں سے 228 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ، 203 میں کمی اور 48 میں استحکام رہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ترکیہ کا 2026 میں ہائی سپیڈ ٹرین لانچ کرنے کا اعلان

فرانس: شہری کو اپنے باغ سے 8 لاکھ ڈالر مالیت کا سونا مل گیا

تنہائی دماغ کو کمزور اور یادداشت کو متاثر کرتی :تحقیق

یونان-البانیہ کی سرحد پر مکڑیوں کا سب سے بڑا جال دریافت

یورپی گیمر کا 144 گھنٹوں تک گیم کھیل کر ریکارڈ قائم

وولوِرین مینڈک اپنی ہڈیاں توڑ کر پنجے نکالتا ہے اور حملہ کرتا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak