چین کی تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی خواہش

  • کاروبار کی دنیا
چین کی تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی خواہش

قونصل جنرل یانگ یونڈونگ سے چیئرمین پی سی ڈی ایم اے کی ملاقات

کراچی(بزنس ڈیسک)کراچی میں چین کے قونصل جنرل یانگ یونڈونگ نے پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور دوطرفہ تجارت کو باہمی تعاون سے فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے ۔ قونصل جنرل نے کیمیکلز اینڈ ڈائز مرچنٹس ایسوسی ایشن کے چیئرمین سلیم ولی محمد کی سربراہی میں ایک وفد سے قونصلیٹ میں ملاقات کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے، کراچی میں چائنا سولو نمائش اور انوسٹمنٹ کانفرنس کے انعقاد پر بھی اتفاق کیا۔چینی قونصل جنرل نے پی سی ڈی ایم اے کے وفد کی تجاویز کو سراہتے ہوئے یہ یقین دلایا کہ دونوں ممالک کے درمیان صنعتی و تجارتی روابط کے فروغ کیلئے تمام ممکنہ تعاون فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے وفد کے سربراہ سلیم ولی محمد کی تجویز پر پی سی ڈی ایم اے ممبران کو ترجیحی بنیاد پر ویزے کے اجراء اور ایف ٹی اے میں مزید آئٹمز شامل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔قونصل جنرل نے دوطرفہ تجارتی تعلقات کے فروغ، سرمایہ کاری کے مواقع اور باہمی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔

 

