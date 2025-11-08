جے ایس بینک نے بہترین پرائیویٹ بینک ہونے کا اعزاز اپنے نام کر لیا
کراچی(بزنس ڈیسک)جے ایس بینک کو گلوبل فنانس کے ورلڈز بیسٹ پرائیویٹ بینکس2026 ایوارڈز میں پاکستان کے بہترین پرائیویٹ بینکاری کے طور پر تسلیم کیا گیا۔۔۔
ان سالانہ ایوارڈزمیں ایسے اداروں کو سراہا جاتا ہے جو عالمی اور علاقائی منڈیوں میں ویلتھ مینجمنٹ اور پرائیویٹ بینکاری کے شعبے میں خدمات، فراہم کرتے ہیں۔جے ایس بینک کا پرائیویٹ بینکاری ڈویژن اپنے صارفین پر توجہ مرکوزرکھنے والے انداز کیلئے مشہور ہے جو اعلیٰ مالیت رکھنے والے صارفین کی بدلتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے ذاتی نوعیت کے مالیاتی حل فراہم کرتا ہے ۔ بینک مارکیٹ کے بارے میں گہری مہارت، قابلِ اعتماد مشاورت اور دیانت و جدت کے ذریعے طویل مدتی تعلقات استوار کرنے پر توجہ دیتا ہے ۔ بینک کے چیف آپریٹنگ آفیسر عاطف سلیم ملک نے کہا کہ گلوبل فنانس کی جانب سے جے ایس بینک کو پاکستان کا بہترین پرائیویٹ بینک قرار دیا جانا ہماری بہتری کے حصول کی مسلسل کوششوں کا ایک اور ثبوت ہے ۔ہم یقین رکھتے ہیں کہ پائیدار قدر کا حصول، ذاتی نوعیت کی مشاورتی خدمات، جدید ڈیجیٹل حل اور اپنے صارفین کی کامیابی کیلئے مضبوط عزم کے ذریعے ممکن ہے ۔یہ اعزاز جے ایس بینک کی حیثیت کو ایک بااعتماد مالی شراکت دار کے طور پر مزید مستحکم کرتا ہے اور ویلتھ مینجمنٹ کے شعبے میں اس کی مسلسل ترقی کی عکاسی کرتا ہے ۔بینک اپنی پرائیویٹ بینکاری کی خدمات کو مزید بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے ، جس میں وہ اعلیٰ معیار کی مشاورتی خدمات کو جدید ڈیجیٹل صلاحیتوں کے ساتھ یکجا کر کے پاکستان اور بیرونِ ملک دونوں جگہوں پر اپنے صارفین کو بہترین سہولیات فراہم کر رہا ہے۔