معاشی بحالی ،وفاقی اور کراچی چیمبر کا مشترکہ کام کرنیکا عزم
ٹریڈ باڈیز کے درمیان مربوط اقدامات اور ادارہ جاتی تعاون کی ضرورت پر زور
کراچی(بزنس رپورٹر)کراچی چیمبر اور وفاقی چیمبرنے ملکی معیشت کی بحالی اور استحکام کیلئے مشترکہ طور پر کام کرنے عزم کا اظہار کیا ہے جو اتحاد کی ایک تاریخی مثال ہے ۔ جمعہ کودونوں چیمبرز کے اعلیٰ سطح اجلاس میں صدر کے سی سی آئی ریحان حنیف اور وفاقی چیمبرکے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگوں نے ملکی ٹریڈ بایز کے درمیان مربوط اقدامات، مشترکہ مؤقف اور ادارہ جاتی تعاون کی فوری ضرورت پر زور دیا ۔اجلاس میں کے سی سی آئی کے سینئر نائب صدر محمد رضا، نائب صدرعارف لاکھانی، سابق نائب صدر فیصل خلیل، ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر امان پراچہ، سرپرست حیدرآباد چیمبر عدیل صدیقی، سابق نائب صدر ایف پی سی سی آئی شبیر منشا و دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔صدر کے سی سی آئی ریحان حنیف نے ثاقب فیاض مگوں کی تاجر برادری کے مسائل کے حل کیلئے متحرک رہنے اور مؤثر آواز بلند کرنے پر ان کی کاوشوں کو سراہا۔