تعمیراتی ترقی کیساتھ فائر سیفٹی اصولوں پر عملدرآمد اہم ،آباد

شہری فائر سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی کرنیوالی صنعتوں کا بائیکاٹ کریں ، افضل حمید

کراچی(بزنس رپورٹر)ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے سینئر وائس چیئرمین سید افضل حمید نے کہا ہے کہ تعمیراتی ترقی کے ساتھ محفوظ تعمیرات اور فائر سیفٹی کے اصولوں پر عملدرآمد وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ یہ بات انہوں نے نجی ہوٹل میں نیشنل فورم فار انوائرمنٹ اینڈ ہیلتھ کے زیرِ اہتمام مقامی ہوٹل میں منعقدہ 15ویں سالانہ فائر سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کنونشن اور ایوارڈز 2025 کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہی۔سید افضل حمید نے کہا کہ فائر سیفٹی صرف تعمیراتی صنعت کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ ہر ادارے ، عمارت اور ہر شہر ی کے تحفظ سے جڑا ہوا ہے ۔ پاکستان میں تعمیراتی صنعت تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہے ، نئے پروجیکٹس ، ہاؤسنگ اسکیمز، کمرشل پلازے اور بلند و بالا عمارات ہر شہر میں تعمیر ہو رہی ہیں مگرمحفوظ تعمیرات اور فائر سیفٹی کے اصولوں کو اختیار کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے ۔انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ فائر سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی صنعتوں کا سماجی بائیکاٹ کریں ۔

 

