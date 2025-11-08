صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اصلاحات پر مبنی طرزِ حکمرانی اپنانے کی ضرورت ،ملک بوستان

ٹیکسز کی بھرمار سے ملٹی نیشنل کمپنیاں ملک چھوڑ کر جارہی ہیں،چیئرمین ای کیپ

کراچی(این این آئی)چیئرمین ایکسچینج کمپنیز ایسو سی ایشن ملک محمد بوستان نے وفاقی وزیرِ خزانہ کی جانب سے  معیشت کو مضبوط بنانے اور پائیدار ترقی کیلئے طریقہ کار وضع کرنے کیلئے متعین کردہ اصلاحاتی پروگرام پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حقیقی معنوں میں اس وقت اصلاحات پر مبنی طرزِ حکمرانی اپنانے کی ضرورت ہے ۔ گزشتہ روزاپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھی دنیا بھر کی طرح حکومت کے کردار کو محدود کرتے ہوئے پیداواریت پر مبنی اور نجی شعبے کے زیرِ قیادت ترقی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے ،پاکستان نے میکرو اکنامک استحکام حاصل کر لیا ہے جسے عالمی سطح پر تسلیم بھی کیا گیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ مزید محصولات حاصل کرنے کیلئے آئی ٹی، زراعت اور صنعتی شعبوں کو ترجیح دی جائے ،ایف بی آرکے 60 فیصد سے زائد ٹیکسوں کی بھرمار کی وجہ سے ملٹی نیشنل کمپنیاں ملک چھوڑ کر جارہی ہیں جو ریونیو وصولی میں کمی، بیروزگاری اور غربت میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔

 

