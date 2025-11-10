پالیسیز زمینی حقائق کے مطابق ترتیب دینا ہونگی، انجمن تاجران
نت نئے تجربات ، ایڈ ہاک ازم کی وجہ سے فیصلے ثمر آور ثابت نہیں ہوتے ،اشرف بھٹی
لاہور(این این آئی)آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی صدر اشرف بھٹی نے کہاہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری کی ذمہ داری فیڈرل بورڈ آف ریو نیو(ایف بی آر)کی بجائے ٹیکس پالیسی آفس کو ملنا درست اقدام ہے ،وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا یہ بیان کہ نیا بجٹ تاجروں کے ساتھ مشاورت سے بنایا جائے گا خوش آئند ہے لیکن انہیں اس بیان پر پہرہ دینا ہوگا۔گزشتہ روز اپنے بیان میںآل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی صدر اشرف بھٹی نے کہا کہ اگر معیشت کو ترقی دینی ہے تو پالیسیاں زمینی حقائق کے مطابق ترتیب دینا ہوں گی ، نت نئے تجربات اور ایڈ ہاک ازم کی وجہ سے فیصلے ثمر آور ثابت نہیں ہوتے۔آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی صدر نے کہا کہ ٹیکس پالیسی آفس بجٹ کی تیاری کے لئے آخری مہینوں میں افرا تفری کی صورتحال پیدا کرنے کی بجائے تمام اسٹیک ہولڈرز سے فوری طورپر مشاورت کا آغاز کرے اور ان کی تجاویز حاصل کر کے انہیں زیر بحث لایا جائے اور قابل عمل تجاویز کو بجٹ دستاویز کا حصہ بنایا جانا چاہیے۔