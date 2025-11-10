صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی ٹی اور اسکی سروسز کا شعبہ ترقی کی راہ پر گامزن ، شہریار خان

  • کاروبار کی دنیا
آئی ٹی اور اسکی سروسز کا شعبہ ترقی کی راہ پر گامزن ، شہریار خان

لاہور(اے پی پی)اٹلی میں پاکستان کے سرمایہ کاری قونصلر شہریار خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اس کی سروسز کا شعبہ مسلسل غیر معمولی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔۔۔

 اتوار کو پاکستان فرنیچر کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میاں کاشف اشفاق سے زوم میٹنگ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کی ماہر و محنتی نوجوان آبادی، مسابقتی لاگت اور حکومتی مراعات کی بنا پر پاکستان مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے ایک بڑے منافع بخش ہاٹ اسپاٹ کے طور پر ابھر رہا ہے ۔

 

