ٹیکسٹائل ملز کم داموں پر معیاری روئی کی خواہشمند

ٹیکسٹائل ملز کم داموں پر معیاری روئی کی خواہشمند

سندھ و پنجاب میں کوالٹی کے حساب سے بھاؤ 14500 سے 15500 روپے من رہا

کراچی (این این آئی)مقامی کاٹن مارکیٹ میں گزشتہ ہفتے روئی کا بھاؤ مستحکم رہا، کاروباری حجم نسبتاً محدود رہا۔ ٹیکسٹائل ملز کم داموں پر معیاری روئی کے خواہشمند ہیں ۔مارکیٹ ذرائع کے مطابق دن بدن پھٹی کی رسد کم ہوتی جا رہی ہے ۔پی سی جی اے کی 31 اکتوبر کی کپاس کی پیداواری رپورٹ 44 لاکھ 37 ہزار گانٹھوں کی آئی تھی جو  44 فیصد زیادہ تھی، اس حساب سے پیداوار میں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے ۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق رواں سال کپاس کی کل پیداوار تقریبا 55 لاکھ کا نٹھوں کے لگ بھگ ہونے کی توقع ہے جس کی وجہ سے ملز کو بیرون ممالک سے زیادہ تعداد میں روئی درآمد کرنی پڑے گی جس پر ملک کا قیمتی ضرر مبادلہ زیادہ خرچ ہوگا۔سندھ و پنجاب میں کوالٹی اور ادائیگی کے حساب سے روئی کا بھاؤ فی من 14500 تا 15500 روپے ،پھٹی کا بھاؤ فی 40 کلو 6500 تا 8200 روپے چل رہا ہے ۔کراچی کاٹن ایسوسی ایشن کی اسپاٹ ریٹ کمیٹی نے اسپاٹ ریٹ فی من 15000 روپے کے بھا ؤپر مستحکم رکھا۔

 

